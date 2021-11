Francois ARABEYRE

Technicien d’essai parfaitement bilingue anglais, je me suis orienté rapidement vers la relation clientèle dans laquelle je m’épanouis. Évoluant dans un environnement international sur un secteur très technique, je suis à l’aise à la fois sur des affaires de MRO à échéance courte ou des dossiers plus complexes orientés type projets. Mes points forts sont l’honnêteté et la persévérance dans lesquelles mes clients se retrouvent. Ma bonne connaissance des échanges commerciaux sur le Maghreb ou le golfe de Guinée depuis plus de 7 ans font de moi un artisan efficace de tous les aspects des offres à l’export.



Mes compétences :

Export

Développement commercial

Vente

Appels d'offres

Technique

Réponse aux appels d'offres

Vente B2B

Microsoft Excel

Traduction anglais français

Contact fournisseur

Techniques de vente

Contact client

Sens du contact

FMECA

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Outlook

Oracle