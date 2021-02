Francois AYE

Expert en tranformation d'organisation :



- Evaluation objective et alignement sur les objectifs stratégiques, le modèle d'affaires et les valeurs de l'entreprise ou institution

- Design et changement de l'organisation, optiistion des processus, alignement des politiques RH : performance, reconnaissance, talent

- Principaux secteurs d'activité : sciences de la vie, produits de consommation, industrie, éducation, administrations publiques, organisations internationales

- Principales zones géographiques qu'il connait : Suisse, France, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique.



Je ne me contente pas de régler les problèmes, je les transforme en opportunités. Plus gros est le problème, plus grande est l'opportunité. Cela requiert (juste) de savoir regarder la problématique avec le bon angle, le bon focus et le bon état d'esprit. Puis de développer la réponse et de l'ancrer dans l'organisation.



J'ai développé une méthodologie unique d'évaluation objective de l'alignement des organisations à leurs objectifs stratégiques et leur modèle d'affaires.



Mes compétences :

Conseil en organisation

Évaluation d'entreprise

Business Transformation

Organisation