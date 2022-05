Diplôme de l’Esc lille. Plus de 15 ans d’expérience dans des groupes Internationaux de distribution. Il a été chef de produits, puis responsable de projets transversaux dans une entreprise Internationale. Il est ensuite intervenu pendant 2 ans auprès du Directoire d’un groupe coté en bourse de Paris en tant que spécialiste de la gestion de projets et responsable des projets Stratégiques. En 2000, il créé Imadeo, société d'étude et de conseil en Stratégie & Marketing active auprès d'entreprises de la Distribution, la Grande Consommation et des Services.



Nicolas Inglard intervient également en tant qu'animateur de conventions stratégiques d'entreprises.



