François BOIZOT

Depuis toujours, je suis curieux de la vie, des personnes, des leurs motivations, de leurs possibilit��s

Apr��s avoir sillonn�� l'Afrique et le monde pendant 10 ans, je me suis recentr�� sur le travail personnel par int��r��t et me suis form�� aupr��s de Pierre FOIX dans un cabinet de consultants.

J'exerce maintenant depuis plus de 38 ans le m��tier de coach et de formateur sur les questions de comportement et de personnalité.

Apr��s avoir transmis le cabinet de consultants que j'avais cr����, je me suis recentr�� sur mes passions : le d��veloppement des personnes, la photographie et l'aviation.



Mes clients sont de grands groupes, des PME ou des associations qui investissent sur les personnes : Bouygues, Banque Populaire, Fondation d'Auteuil, Yoplait, Cama��eu, Georgia Pacific, Johnson & Johnson, Saur, Bouygues T��l��com, TF1, F��d��ration Fran��aise de Football, ETDE, Suez environnement



Mes interventions sont centr��es sur les personnes et leurs atouts dans le sens d'une plus grande efficacit�� et de bien-��tre par de l'accompagnement personnalis��



Plus d'informations peuvent ��tre trouv��es sur le site

http://www.boizot.fr



Fran��ois Boizot



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement

Ressources humaines

Conseil

Formation