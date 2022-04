Christophe BENOIT

Pensées philosophiques :



On a demandé un jour au Dalaï Lama …



« Maître … Qu’est ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ? »



Il a répondu :



« Les hommes ! … Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, et ensuite … ils perdent de l’argent pour retrouver la santé !



… et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent …

de telle sorte, qu’ils finissent par non-vivre ni le présent ni le futur !



et pour finir … ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir…

… et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu. »



Mes compétences :

Aviation

Gestion

Défiscalisation

Aéronautique

Bureautique

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel