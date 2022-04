Christophe BENOIT

Cofondateur et directeur technique d'Altamendi, qui développe l'offre Skaping, les livecams de nouvelle génération.





Expériences :



Business développeur et responsable vente projets, en charge du développement des ventes de services, projets, études et formations dans les domaines de la mécatronique, les matériaux actifs et l'électromagnétisme.



Gérant d'une entreprise de vente et d'installation d'ENR aux particuliers, petites entreprises et collectivités locales.



Chef de projet dans l'industrie ferroviaire et aéronautique.



Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

Électricien

Technico commercial