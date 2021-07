Francois BOURCHANIN

Ma carrière professionnelle en quelques dates :



En 1984, grâce à mon diplôme d'ingénieur agronome, j'ai rejoint la société NODET GOUGIS à Montereau (77) en tant que responsable de zone à l'exportation sur l'Europe. Durant 3 ans, j'ai développé les ventes de matériels agricoles produits par cette société via un réseau d'importateurs.



En 1987, j'ai rejoint SOREMA, compagnie de réassurance basée à Paris et appartenant à GROUPAMA pour souscrire des risques agricoles à l'échelle mondiale. En 1994, j'ai été nommé à la tête d'une équipe de 4 ingénieurs pour développer cette activité.



En 1997, toujours au sein de SOREMA, j'ai rejoint le département traités non-vie pour m'occuper du développement de notre portefeuille en Europe Centrale et Orientale (Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Ukraine, etc...)



En Septembre 2001, suite au rachat de SOREMA par le groupe SCOR, j'ai intégré cette société pour m'occuper des marchés grec, turc et ex-yougoslaves. Entre 2001 et 2006, avec une équipe de deux personnes sous mes ordres, j'ai amélioré la qualité du portefeuille en privilégiant la rentabilité et en sélectionnant les clients. En 2006, le chiffre d'affaire sous ma responsabilité était de 30 millions €.



En Février 2006, à la suite de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi visant à réduire les effectifs de 20 % (120 personnes sur 600), j'ai choisi de quitter la SCOR en l'absence de perspectives d'évolution à court terme et compte tenu des difficultés financières enregistrées par la SCOR entre 2001 et 2003.



En Août 2007, j'ai rejoint la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) basée à Paris, où je suis en charge d'un large secteur géographique couvrant l'Europe Centrale et Orientale, la Grèce et la Turquie.



Depuis Août 2010, et à ma demande, j'ai évolué vers de nouvelles fonctions. J'encadre une équipe de 18 personnes, dont 14 sont chargées elles de la gestion d'un portefeuille traités non vie. Je dirige aussi le service voyages professionnels de CCR. Grâce à cette évolution, j'ai pu obtenir le statut de cadre de direction.



J'ai ensuite dirigé une équipe gestion de sinistres pour suivre un dossier particulièrement coûteux pour CCR.



En septembre 1995, j'ai pris la direction du département gestion des risques, contrôle interne et conformité et je m'en suis occupé jusqu'en novembre 2018, date à laquelle j'ai quitté CCR pour 16 mois de congés payés avant de prendre ma retraite le 1er avril 2020



Aujourd'hui je profite de ma retraite et me reconstruis doucement après la disparition de mon épouse en juin 2020.



F. Bourchanin / 01.07.2021



