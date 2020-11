Francois DEMAY

Ex Commandant de Police, Forme en protection rapproche, conduite extrême sécurité, enquête international, renseignement et infiltration, gestion de crise, instructeur tactique, tir instinctif, guérilla urbaine, management de groupe sécurité en tout milieu, connaissance approfondi Afrique de l'Ouest et Amérique du sud et central.

S.E.A SECURITY : SEA, EARTH, AIR





La protection des expatriés, des installations et des données, qu'ils s'agissent des risques naturels, professionnels, technologiques, de ceux liés à l'attractivité de l'entreprise ou ceux inhérents à la géopolitique du lieu d'implantation de l'entreprise, sont devenus essentiels et connaissent un développement rapide.

Protection toutes zones des ingénieurs, chefs de projets, experts, hommes d'affaires, chefs d'entreprises, géologues, chefs de chantier ou chef de base vie.





Notre entité est soutenue par une infrastructure mondiale croissante.

La sélection de nos équipes, notre couverture internationale et notre discrétion sont des valeurs sûres.

"Accepter l'idée d'une défaite, c'est être vaincu."

[Maréchal Foch]

Mille victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même.

[Bouddha]

Imposer sa volonté aux autre c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.

« Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre,

le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. »[Sun Tzu]









Je remercie tous mes contacts directs de garder actif cet échange.

A la demande Plaquettes PDF Présentation en Français et Anglais













Mes compétences :

Gestion de crise

Sécurité