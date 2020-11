François DUMEZ

Fort de ma dernière expérience en CDD de mars à octobre 2019 en tant que responsable du contrôle de gestion chez ALTEAL, entreprise de gestion de logements sociaux à Colomiers, je suis en recherche active dun nouveau challenge professionnel en contrôle de gestion.



Très motivé et impatient de vivre une nouvelle expérience professionnelle, mes principaux objectifs professionnels sont :

- Capitaliser sur mes connaissances actuelles pour apporter mon expertise à mon futur employeur et approfondir mes compétences

- Continuer dapprendre, d'élargir mes connaissances et de menrichir intellectuellement



En poste au sein de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCES de Juillet 2012 à Janvier 2019, j'étais principalement, durant 5 ans, en charge du pilotage des frais généraux de la Direction IT ce qui représente la maitrise de 35% du budget total de lentreprise.



Dans un contexte difficile (post PSE), mon dernier poste ma permis de développer les compétences suivantes : rigueur, sens de lanalyse et du relationnel qui mont permis dêtre force de proposition pour la direction cliente et également pour ma hiérarchie ce qui nous a permis de tenir chaque année les objectifs P&L fixés.



Ma maitrise technique (contrôle/reporting/budget/forecast), mon sens aigu de lorganisation, limportance que jaccorde à la fiabilité des informations, mon attrait pour le travail en équipe ainsi que mes compétences managériales opérationnelles sont autant de points qui font ma force aujourdhui.



Pour finir cette présentation sur une touche plus personnelle, je suis également un passionné de cinéma et je pratique différents sports (tennis/danse latine).



Mes compétences :

Excel

Hypervision

Business object

Pleiades comfies

Contrôle de gestion sociale

Contrôle de gestion

social

finance

Reporting

analyse financière

tableau de bord

Banque

Assurance

Cost management

Financial Modelling

Disposal of business

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word