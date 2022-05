Actuellement employé cdi à Auchan depuis 2015 sur les saisonniers non alimentaire (jardin, RDC et jouet). Je suis à la recherche d’oportunités afin de développer mes compétences et d’evoluer professionellement.



Mes compétences :

Réactivité

Relations clients

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Gestion du stress

Implantation Commerciale

Rigueur