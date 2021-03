François FAVRIE

Fort de mes 20 années d'expérience dans les démarches Qualité, Sécurité au Travail, Sécurité alimentaire et Environnementale, je m'engage sur le chemin du consulting afin de faire bénéficier, les organisations qui souhaitent s'inscrire dans de telles démarches, de mon expérience.



Mon parcours m'a conduit à construire, développer et pérenniser des systèmes de management QSE dans différents domaines d'activités (logistique-transport, industrie, médico-social).



Mon objectif a toujours été de modéliser des systèmes de management en réponse aux besoins des entreprises (en améliorer l'efficience) tout en intégrant les contraintes du contexte de ces entreprises (social, réglementaire, ...) et en favorisant l'appropriation des démarches par ces acteurs de façon pragmatique.



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Environnement