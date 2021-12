Francois FECK

Je suis en charge de l'activité avant-vente sur les solutions CCM - Communications Sortantes - de l'éditeur Cincom Systems.



Les solutions Cincom Documents Solutions couvrent les besoins de

- GED et ECM (Cindoc et Cincom ECM),

- CCM : Editique et Communications Clients Multi-canal (production et diffusion de communications personnalisées)

- dématérialisation (factures, documents internes, workflow, BPM, COLD)



Nos points forts sont:

- Une solution conçue pour les besoins "métier" (utilisateurs "métiers" et intégration applicative)

- Nos compétences dans les domaines des Services Financiers et des Assurances, mais également des secteurs et des activités pour lesquels la communication vers les clients,sociétaires, citoyens est critique (CRM, front-office, documents "métier") ou quand le document est sujet à des processus internes (workflow, validation)

- Notre capacité à proposer des intégrations dans des environnements variés et complexes (SaaS ou OnPremise )

- Une approche "projet" forfaitaire permettant une maîtrise des coûts et des risques...



Principaux clients: AGPM, AON, BNP PARIBAS, Allianz, Banque CPH, BPCE-ITCE (Banques Populaires, Caisses d'Epargne), Crédit Agricole, Crédit Agricole Consumer Finance, EOS (Contentia), Generali Belgique -Athora, Groupama, Stater (ABN-AMRO), GIEPS, Banque du Luxembourg, Carnival, HCL Financial Services (ex: Liberata)



De nombreuses références dans le secteur Assurance ( Assurance Vie, Prévoyance, Couverture Santé) et dans le secteur du voyage nous permettent d'avoir une approche verticale sur ces domaines en partenariat avec des solutions logicielles spécialisées.



Nos sites français:

https://www.cincom.com/fr/produits/eloquence

https://www.cincom.com/fr/produits/ecm



Mes compétences :

ECM

GED

SOA

PRESALES

CRM

Éditique

Product Manager

Avant vente

Architecture SI

Conduite de projet

Gestion de la relation client

Saas

Assurance