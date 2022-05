Olivier MAHAUX

Profil

Professionnel de l'informatique avec 18 ans d'expérience dont 13 ans en gestion de projets, conduite du changement et management.



Compétences

• Création de services informatiques (organisation, missions, etc.)

• Élaboration des stratégies de systèmes d'information (architectures, évolutions, etc.).

• Définition et suivi de budgets informatiques.

• Gestion de parcs informatiques (achats, contrats maintenance, financement, etc.).

• Management de service (jusqu'à 6 collaborateurs).

• Définition de la politique générale de sécurité informatique du système d’information.

• Etude et réalisation du plan de reprise et continuité d’activité en cas de sinistre majeur.



Mes compétences :

Exchange 2010

Acive Directory

Windows server

Architecture SI

Animation de groupe de travail

Analyse de risques au sein même de votre étab

Itil v3

Mitel

Lync 2010

Data protector

HyperV

Commvault Simpana

BackupExec

VMWare

Kemp

HP procurve

TMG 2010

Dell Powerconnect

NETWARE

Arcserve

Wathchguard

Arkoon

Microsoft Exchange

Virtualisation

Firewall

Direction des systèmes d'information

Microsoft