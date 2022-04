Muriel TSAO

Au sein de Comsoft, spécialiste dans la gestion des logiciels et de leurs licences, j'ai en charge le développement des ventes sur la région Rhône-Alpes.



Le logiciel est devenu un enjeu stratégique pour les directions informatiques. Les coûts associés, la complexité liée aux nouveaux usages, les nouveaux modèles de distribution, impactent directement le développement des systèmes d’information.



Dans ce contexte, mon rôle est d’aider nos clients et prospects Grands Comptes, Privés et Publics, à optimiser leurs coûts financiers, pérenniser leurs investissements, et réduire les risques liés aux logiciels (conformité logicielle notamment).



Mes missions sont axées sur :

- La représentation commerciale des offres logicielles et prospection de nouvelles opportunités.

- L’expertise contractuelle pour les directions informatiques.

- La qualification des besoins.

- L’aide à la rédaction des cahiers des charges.

- La négociation tarifaire avec les fournisseurs.

- L’élaboration des dossiers de réponses.

- La présentation des offres aux clients.

- Le closing des propositions commerciales.



Cette expertise dans l’optimisation et la gestion des actifs logiciels s’appuie sur un fort partenariat avec les éditeurs tels que Microsoft, Citrix, Oracle, Symantec, VMware, Adobe…

Ces partenariats reposent sur une collaboration constante aux services d’objectifs de développement communs.

Ils permettent aussi une information/formation continue validée par des certifications commerciales.



Afin d’accompagner nos clients et prospects dans une démarche complète de projets, mon rôle est également de créer et développer un écosystème de partenaires spécialisés dans le conseil et la mise en œuvre des solutions logicielles proposées.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Informatique

Vente