Eléonore MANDEL

Ayant acquis une solide expérience en Marketing produit à l'international et en Relations Internationales, je suis depuis 2009 Enseignant-Chercheur en Management interculturel et Marketing Interculturel (fin de thèse juin 2015).

Par ailleurs, avec ma société "AuContraire! Consulting", je mets mes compétences au service des PME de la région pour favoriser leur développement à l'international.

Mon expertise de recherche et d'enseignement nourrit et se nourrit de mes interventions en entreprise.



Spécialisations : Conseil et Enseignement en : Management interculturel, Relations Internationales, Management d'équipe, Marketing produit, Environnement français des affaires. Pratique du web 2.0. Maîtrise des outils bureautiques.



Mes compétences :

Enseignement

Recherche

Marketing international

Relations internationales

management interculturel

Humour et pertinence dans la créativité