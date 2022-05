Olivier MANDEL

Avocat associé du Cabinet MANDEL-ASSOCIES



Au premier étage d’un hôtel particulier du XVIIe siècle situé au coeur du Quartier Latin et à proximité immédiate du Palais de Justice de Paris, le Cabinet MANDEL - ASSOCIES est un Cabinet d’Avocats intervenant plus spécialement en droit commercial et des sociétés, droit des contrats et de la distribution, droit du travail ainsi qu’en droit de la propriété industrielle et intellectuelle (cinéma, édition, dessins et modèles, marques et brevets, Internet).



Autour principalement de trois Avocats et de leur assistante juridique, le Cabinet MANDEL - ASSOCIES, de par sa taille humaine, offre à ses clients une écoute privilégiée.



Il assiste ses clients tant comme conseil juridique que comme Avocat auprès des tribunaux. Il intervient également auprès des administrations.



Ses Associés étant respectivement diplômé d’université américaine et ayant travaillé aux Etats-Unis, le Cabinet MANDEL - ASSOCIES est tout particulièrement ouvert à l’international : il est devenu au cours des trente dernières années le conseil d’universités américaines, d’organisations para-gouvernementales japonaises ainsi que de nombreux investisseurs étrangers en France.



Il conseille désormais de nombreuses entreprises françaises dans leurs activités à l’exportation et est habilité à traiter des arbitrages ou des contentieux internationaux.



Le Cabinet MANDEL - ASSOCIES dispose d’un important réseau de correspondants à l’étranger, plus particulièrement aux Etats-Unis, au Japon et en Corée. Il entretient des relations privilégiées avec ses confrères Avocats dans la plupart des pays d’Europe à travers sa participation au réseau Eurolegal.



Le Cabinet intervient enfin en matière de propriété intellectuelle et industrielle pour toutes les entreprises désireuses de protéger leurs actifs immatériels, en leur offrant un service de dépôt de leurs marques et de leurs dessins et modèles (OHMI à Alicante, OMPI à Genève et INPI en France) et en les représentant en justice en cas de contentieux.



Le Cabinet intervient également en matière de marques viticoles, notamment pour la défense de grands crus classés, et en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques, notamment pour le compte d'organismes de défense et de gestion.



En sa qualité d'Avocats à la Cour, les membres du Cabinet peuvent intervenir et plaider devant toutes les juridictions et administrations.



Pour tout savoir sur les activités du Cabinet d'avocats MANDEL-ASSOCIES et ses nombreuses publications, merci de consulter notre site internet bilingue français-anglais: http://www.mandel-office.com







Mes compétences :

Droit de la distribution

Droit de la vigne et du vin

Droit de la propriété industrielle