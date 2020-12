Pascal PASCAL BURGUEYRE (BURGUEYRE)

Fort d'une expérience acquise durant de nombreuses années dans le domaine de la criminalistique, je propose mes services de détective privé aux cabinets d’avocats, aux entreprises et aux particuliers.



Au profit des sociétés :

- Lutte contre les addictions au travail (alcool et produits stuépfiants) par des modules de formation des cadres, de sensibilisation et de détections sur sites

- Concurrence déloyale

- Démarque inconnue

- Infiltration

- Contrôle de CV

- Contrôle des horaires (début et fin de chantier)

- Respect des règles de sécurité (EPI, travail en hauteur ....)

- Client mystère

- Surveillance employés, commerciaux

- Contrefaçon



Au profit des particuliers :

- Divorce

- Infidélité

- Pension alimentaire

- Conditions d'hébergement

- Problèmes de voisinage



Au profit des professionnels du droit :

- Analyse criminalistique

- Dossiers de comparaisons (traces digitales, d'oreilles, de semelles de chaussures)

- Portrait robot informatisé

- Analyse de dossiers

- Reprise d'enquête



Ma société est inscrite auprès du RCS de Bordeaux sous le SIRET n° 834 561 854 00011, et je suis titulaire des autorisations nécessaires délivrées par le CNAPS de BORDEAUX :

- Agrément CNAPS n° AGD-033-2023-02-23-20180634771

- Autorisation d'exercer n° AUT-033-2117-02-23-20180644511

- Carte professionnelle n° CAR-033-2023-01-09-20180634771

- RC Pro MATMUT



N’hésitez pas à me contacter pour en savoir un petit peu plus, je me ferai un plaisir de vous répondre : contact@apis33.com - Tél. 06.28.21.65.81 - WhatsApp & Télégram (pour plus de confidentialité)



