Sandrine WATTECAMPS a créé sa propre agence de recherches privées, après 10 années passées à exercer au sein de lagence de Jean-François ABGRALL. Constituée dun personnel spécialisé, pluridisciplinaire et expérimenté, lagence exerce tant en France quà létranger, pour pratiquer lanalyse criminelle, les recherches de personnes et linvestigation. Nos domaines de compétences sont reconnus par des partenaires institutionnels réguliers, telles que des banques et assurances, mais également par des particuliers ou des structures juridiques, pour lesquels nous effectuons enquêtes civiles, commerciales ou à caractère pénal.



https://www.swattecamps.fr/