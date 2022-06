Mathieu BOURREAU

Mathieu dispose d'une expérience unique dans l'IT grâce à sa triple expertise en matière de Ventes, Services et Marketing.



Afin de donner un virage international à sa carrière, Mathieu travaille désormais chez Softchoice Montréal en tant que Directeur des Ventes Régionales. Il a pour responsabilité le développement commercial des relations et partenariats avec les Starts-ups et Petites & Moyennes Entreprises pour la région de Québec et d'Ottawa.



Mathieu a été le Directeur Associé de Crayon France. Crayon est le cabinet de conseil n°1 en matière de Gestion des Actifs Logiciels (Software Asset Management - SAM). Son rôle consistait à recruter et gérer des équipes de talents (managers, commerciaux, consultants, architectes techniques...) afin de développer le chiffre d'affaires et les parts de marché de Crayon en France.



Précédemment, Mathieu a passé 10 ans chez Microsoft dans des rôles variés, Sales Manager en charge des Avant-ventes techniques et Spécialistes Solution Windows, Marketing Manager et Ingénieur d'Affaires spécialisé dans les programmes de licences.



Spécialisations : Gestion des actifs logiciels (Software Asset Management), Management, Consulting, Services, Marketing Produit, Stratégie Produit, Développement Commercial, Windows, Virtualisation, Strategie, Hands-on.



