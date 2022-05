Valérie SCHLUB

Après de nombreuses années passées dans le secteur informatique, j’ai décidé d’orienter ma vie professionnelle dans le domaine du bien-être.



J’ai eu l’opportunité de découvrir une méthode éprouvée– créé il y a plus de 30 ans - basée sur la biochimie alimentaire qui a pour objectif non seulement la perte de poids, la stabilisation mais également le rééquilibrage alimentaire.



Séduite par cette nouvelle approche, j’ai suivi une formation complète à cette méthode et aujourd’hui je pratique ce nouveau métier de « Coach en Hygiène Alimentaire ».



Si le poids est un petit ou un gros problème pour vous, je serai ravie de pouvoir vous présenter dans le détail cette méthode et vous proposer un programme entièrement personnalisé et adapté à vous.



Je vous précise que le premier RDV est offert.