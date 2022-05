Marie Wesline LOUIS

Madame, Monsieur,



Vous pensez peut-être qu'une collaboratrice parlant couramment anglais et japonais, pourrait être très utile pour l'expansion de vos marchés.



Vous souhaitez certainement que cette collaboratrice maîtrise les techniques des études de marché, de la vente export et de la promotion des ventes, techniques apprises dans une très bonne école de marketing.



Vous appréciez sans doute que cette personne fasse preuve de persévérance, de volonté et d'initiative en venant d'outre-mer dans le but d'étudier .



Vous êtes probablement d'avis qu'il ne suffit plus aujourd'hui d'être dynamique, tenace et résistant, mais vous pensez qu'à l'avenir les notions d'esprit d'équipe, de capacité d'intégration et d'intelligence sociale gagneront en importance.



Si vous pensez tout cela et que vous désirez maintenant en savoir plus, je serais heureuse de vous fournir toutes informations complémentaires lors d'un entretien.





Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.





Melle LOUIS Marie Wesline.



Mes compétences :

Marketing

Chef de produit

Chef de projet

Communication

E-Marketing

Product manager

Video game

Jeux vidéo