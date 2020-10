François GAILLARD

Encadrement Travaux et Maintenance en Maîtrise dœuvre ou en Maîtrise d'Ouvrage exécutive.



- Responsable / Chargé de travaux TCE sur parc immobilier en Maîtrise d'Ouvrage

- Conducteur de travaux TCE en Maîtrise dœuvre.

- Responsable de la maintenance immobilière parc bâtiment



Organisation et pilotage des travaux TCE, Étude Technique, Audit technique parc immobilier, Maintenance immobilière, Conduite d'un service national de Maintenance, Achat de travaux , Achats d'équipements et de matériaux.



Profil polyvalent axé sur les travaux de réhabilitation ou construction en Maîtrise d'Oeuvre pour un parc immobilier. Ces constructions ou ce parc immobilier peuvent être de nature commerciale, logistique, industrielle, de bureaux, ...



Mon expérience comprend la participation à l'étude et le pilotage partiel ou complet des travaux en construction neuve et réhabilitation ( ERP M2 à M5 ), pour des moyennes surfaces spécialisées (ex : habillement et sport) ou encore pour des sites de Production industrielle ou Logistique et bureau , sur un périmètre France.



Cette expérience inclue également la gestion d'un service de maintenance immobilière comptant 13 personnes pour le territoire national (parc de 280 000 m2 de bâtiments logistique et de bureaux pour la France avec une collaboration avec les services techniques du propriétaire Allemand)



Mes compétences :

Bâtiment

Maintenance

Maintenance immobilière

Polyvalence

TCE

Technicité

Gestion de projet

Management