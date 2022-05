Vincent DROUET

Je suis responsable de l'activité ponçage et polissage de sols en béton.



Ce procédé permet d'obtenir un béton poli de très haute qualité. C'est une véritable alternative aux revêtements traditionnelles : carrelage, résine, peintures de sol...



Le procédé permet d’améliorer la surface du béton pour résister mécaniquement à l’activité (passage de chariots), pour embellir la surface (mise en brillance) et pour être facile à vivre : facilité d’entretien, économique, écologique, anti poussière, antidérapant…



Ce traitement totalement écologique des sols existe en Suède depuis plus de 20 ans et arrive en France.



Ce développement consiste à prescrire ce procédé auprès de différentes cibles architectes, économistes... Et à le commercialiser auprès de d'autres: entreprises, maitre d'ouvrages...



Mes compétences :

Management

Vente

Marketing

Communication

Développement commercial

bâtiment

Négociation