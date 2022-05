Vincent DROUET

Je suis actuellement à la recherche pour la rentrée prochaine d'un contrat de professionnalisation pour préparer mon DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) en trois ans.



Au cours des années 2012-2013, afin de me familiariser avec l'organisation interne d'un service comptable, je me suis occupé dans le cadre d'un contrat à temps partiel de l'enregistrement et du suivi des factures fournisseurs, ainsi que des relances clients par téléphone et par écrit.



Très sensibilisé à l’outil informatique, rigoureux, sociable, comprenant très vite et ayant dans le cadre de mon parcours en Licence 1 d’économie et gestion validé une unité d’enseignement d’introduction à la comptabilité, je serai très vite à même de pouvoir satisfaire aux impératifs de votre entreprise.





Mes compétences :

Comptabilité