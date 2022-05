Vincent DROUET

Développeur Web en environnement PHP / Symfony / JS.



Doté d'une forte culture web, je peux intervenir aussi bien sur des technologies front-end que back-end. Passionné par l'écosystème PHP, je développe mon expertise autour du framework Symfony.



J'opère une veille constante dans mon domaine et m'intéresse aussi beaucoup à l'ergonomie et au respect des standards en terme de Webdesign.



Mes compétences :

Javascript

C++

J2EE

XHTML

JQuery

PHP

Design Web

Ajax

UML

CSS

Symfony2

Bootstrap

SEO

Foundation