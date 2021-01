François IN ALBON

20 ans d'expérience professionnelle Marketing & Ventes en France et en Europe sur des marchés de Biens de Grande Consommation et hautement concurrentiels

Expert en Organisation, Management d 'Equipes (parfois multi-fonctionnelles) et de Projets, mise en place et activation de Stratégies Marketing, Acquisitions, Développement et Commercialisation de Nouveaux Produits, Trade Marketing, Category Management

Mobile en France et principalement en Europe de l'Ouest



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction des ventes

Direction de centre de profits

Direction de projet

Direction générale

Marketing