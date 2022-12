François JOANNIC

Chargé d'affaires sur le secteur Ouest pour le groupe PICARD Thermoformage, groupe 100% français disposant de 3 sites industriels en France : Picard (16), Air Forme (41) et Petit (73), je cherche à élargir mon fichier contacts R&D Pack, et Achats emballages.



Notre offre s'articule autour des 3 vecteurs suivants :

- productions standards et sur-mesure de barquettes, bols et contenants pour l'industrie agro-alimentaire ( produits carnés, produits de la mer, pâtisserie industrielle, traiteurs, plats cuisinés, etc...)

- calages, contenants, et PLV thermoformés à destination de l'industrie pharmaceutique, mécanique, électronique, etc...

- moules de coulée et aides culinaires thermoformés pour les maîtres-artisans, artisans et industriels dans le domaine de la chocolaterie, pâtisserie, viennoiserie et glaciers ( moules entremets, moules à bûches, cadres de coulée, bacs à glaces,etc... )



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Packaging

Négociation

Conseil

Thermoformage

Agroalimentaire

Reporting

Conduite de projet

Business development