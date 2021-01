François LEBEL

Actuellement en recherche d’emploi et anciennement conseiller en Hygiène Sécurité Environnement pour un site d'opération industrielle du groupe Sanofi Aventis, je souhaite développer mes compétences au sein de votre groupe en devenant responsable sécurité - environnement.



J'ai construit mon cursus universitaire dans l'objectif d'obtenir une double compétence, génie des procédés et maîtrise des risques en HSE. L'association de ces spécialités me permet d'avoir une approche HSE proche du terrain, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats et d’être crédible auprès des opérationnels.



J’ai été adjoint au responsable Hygiène Sécurité et travaillé en étroite collaboration avec le responsable Environnement d’un site de production de vaccins de 1600 personnes. Ma mission a été de mettre en place un système intégré de management de la Santé et Sécurité au Travail et de l’environnement selon les référentiels OHSAS - ISO. Afin d’obtenir la certification à ces référentiels, j’ai mis en place un système documentaire intégré HSE, créé des indicateurs de performance HSE pertinents, assuré la veille réglementaire sécurité du site et amélioré le système d’évaluation des risques au poste de travail. Le développement d’un tel système exige de la méthode, de la rigueur, de l’analyse ainsi que des qualités d’écoute, relationnelles et pédagogiques.

L’objectif de certification intégré OHSAS - ISO a été atteint deux fois consécutivement sans aucune remarque et juste un point faible ainsi que la baisse significative du taux des accidents de travail depuis la fin 2008.



Mes compétences :

Audit

CLP

Document Unique

Environnement

Formation

Génie des Procédés

HSE

Iso 14001

Management

OHSAS 18001

Plan de prevention

Prévention

Santé

Santé et sécurité au travail

Sécurité

Sécurité au travail

SGH

Système de Management

Veille

Veille réglementaire