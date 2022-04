Isabelle PREAULT

23 ans d'accompagnement dans la même structure d'Ingénierie Informatique (créée en 1994) aujourd'hui de plus de 3000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de + de 100 M d'euros.



une Polyvalence métiers acquise sur toutes ces années :



-assistanat de direction, commercial, RH et administratif,

-communication, événementiel,

-achats et moyens généraux,

-politique RSE & développement durable,

-mission handicap,

-hygiène et sécurité





Plusieurs Savoir-Faire :



ASSISTANAT administratif, commercial, RH :

Gestions administrative et commerciale des dossiers clients et collaborateurs : contrats, ordres de mission, frais, relevé d'heures, établissement des factures, recouvrement … Gestion des visites médicales, suivi des dossiers clients.



Gestion de l'accueil physique et téléphonique, gestion des locaux, fournitures

Préparation des éléments de paie,

Gestion et organisation des agendas et des réunions, Gestion des dossiers confidentiels,



Planification et gestion des dossiers, Organisation des plannings des différents projets, Autonomie dans la prise de décision …



RSE : procédures recyclage, plan actions annuel, comité RSE, développement achats ESAT, actions de sponsoring, projets crèche inter-entreprises, … évaluation annuelle ECOVADIS



HSE : suivi des EPIs, consignes sécurité, formations sécurité des agences, ... collaboration à la mise en place du Document unique, supports de sensibilisation, plans de prévention sur sites clients.



MISSION HANDICAP : développer la communication, suivi des personnes en situation de handicap, aménagement des postes, opération chèques CESU, développement des partenariats, sensibilisation auprès du personnel,...



ACHATS ET MOYENS GENERAUX - appels d'offre, chiffrage, sélection, suivi des déménagements, suivi des installations incendie, alarme anti-intrusion, fournisseurs contrats maintenance diverse.



Membre CHSCT de 2005 à 2011: Organisation et mise en place des réunions, des documents de sensibilisation



COMMUNICATION - EVENEMENTIEL : Mise en place de séminaires incentives depuis 2002 à l’étranger et en France : Recherches, négociations, planification, et organisation de la logistique pour les équipes commerciales et administratives. Anniversaires d'entreprises, pots d'agence, séminaires collaborateurs.



Communication interne et externe : Mise en place journal interne, livret accueil, nouvelle charte visuelle, actualisation site web,... Relations presse, Veille presse, mise en place des dossiers de presse, Opérations événementielles …



Co-Organisation et mise en place des salons : affichages, goodies, logistique générale, …



Mes compétences :

Développement durable

Hygiène et sécurité

Evénementiel

Assistanat polyvalent