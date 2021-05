Francois LECLERCQ

De formation en Commerce International, mon expérience s'est faîte dans la prestation de services pour les entreprises.



Véritable commercial, j'aime prospecter, créer un secteur ou encore être chargé de projet. A l'aise et autonome, je sais déceler les schémas de décisions dans n'importe quelle taille d'entreprises, dénicher, écouter et proposer afin de convaincre et entretenir un véritable partenariat avec mes clients.



Engagé et curieux, les métiers du commerce m'animent et toujours avide de découvrir des nouveaux secteurs.