François LEPERA

Graphic design, recherche iconographique, photomontage, illustration

Capacités rédactionnelles, maîtrise règles typographiques, orthographe

Suivi de fabrication (devis, facturation, conseil et choix des prestataires, calage…)

Management et coordination de la production des supports graphiques

Gestion studio (négociation tarifs, indicateurs de suivi quanti/quali, veille informatique)

Analyse des flux de production et amélioration des procédures

Sens de la pédagogie, formation PAO



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management d'équipe

Rédaction

Gestion de production

Veille technologique

Conception graphique

Management de projet

Création

Graphisme

Publicité

Conception

Photogravure

Musique

Production

Imprimerie