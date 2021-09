Diplomé depuis 2007 de l'ESPEME; je suis désormais salarié de la société OTIS.

Après trois ans et demi effectué sur Tours en tant qu'ingénieur commercial, j'ai été nommé Chef de Promotion des Ventes à Bordeaux.

Après deux ans et demi à m'occuper de la gestion et l'animation commerciale sur le secteur du Sud Ouest, je suis désormais basé à Paris en tant que Responsable du Développement Commercial France



Mes compétences :

Management