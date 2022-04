François NICOLAS

Photographe en studio et en extérieur, j'assure toutes sortes de prestations : "shootings" de personnes, portraits d'artistes ou pour entreprise, photos commerciales, packshots, objets à 360°, photos d'immobilier et visites virtuelles.



Egalement musicien, guitariste classique de formation, à coté de différents enregistrements et articles pour la presse musicale, j'ai assuré la gravure musicale de très nombreuses partitions, oeuvres contemporaines entre autres, pour de multiples éditeurs.



