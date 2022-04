François NICOLLE

Après une scolarité jusqu'en 5ème , j'ai passé mon CAP AJUSTEUR en 2 ans ainsi qu'un BEP mécanique de fabrication 2 ans plus tard. En 1989 , j'ai effectué mon service militaire pendant un an à Vernon en tant que formateur FETTA et obtenu le grade de Maréchal des logis. A la sortie de mon service , j'ai tout de suite trouvé un emploi chez ALSTOM Petit-Quevilly , dans la fabrication de transformateurs électriques . Cet emploi a duré de 1990 à 2017 avec entre deux , des changements de management , comme AREVA et pour finir SCHNEIDER électrique . A la suite de la fermeture de cette entreprise , j'ai décidé de passer un CAP de conducteur d'installation professionnelle au GRETA de Grand- Quevilly afin d'étoffer mes connaissances professionnelles et de retrouver ma place sur le marché du travail.



Mes compétences :

Controler la conformité du produit aux différentes

Alimenter en matière ou produits le poste de trava

Renseigner les supports qualité et de suivi de pro

Trier les produits défectueux et les diriger vers

Règlages de machines

Polyvalence