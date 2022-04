François NICOLLE

Chef de projet expérimenté,

Pilotage de projets complexes, tels la création d'une direction des achats mutualisée en Russie, la coordination de projets multi-acteurs, multi-SI et multi-entités et multi-culturels

Organisateur interne, travaillant sur les méthodes, l'organisation et les processus avec, notamment, la méthodologie Six Sigma,





Mes compétences :

Achats

Chef de projet

e-procurement

E-sourcing

Enchères inversées

ESourcing

Expert

Manager

Manager expérimenté

Methodes

Optimisation

Optimisation de processus

Processus achats