François NICOLLE

Bonjour,



Je suis ingénieur de réalisation en informatique de gestion (COBOL, PACBASE, NATURAL, JCL, DB2, PReS de Printsoft, ...).



Je suis actuellement en mission comme concepteur / développeur dans le domaine bancaire. J'interviens principalement dans les parties techniques : analyse, conception, développement, intégration, maintenance et rédaction de documentation. Je travaille avec la MOA et mes collègues MOE.



Je suis rigoureux, sérieux, autodidacte, persévérant et calme. Je peux travailler seul ou en équipe.



J'aimerai élargir mes compétences techniques en apprenant de nouveau langage de programmation ou élargir mes connaissances fonctionnelles.



Mes compétences :

COBOL

Printsoft

PReS

RDZ

z/OS

Pacbase