Dessinateur de BD , animateur 2D ,infographiste et illustrateur .Polyvalent de part mon expérience.

Après Angoulême et beaucoup de free lance, Je cherche maintenant auprès des entreprises et studio a avoir un entretien afin de présenter mes productions graphiques ,projets de BD , ect...

Après un brevet de technicien (BT a Paris 11 ème dans la communication graphique), j'ai commencer dans la profession en tant que rougth man dans une agence de pub; à Plou moon située à Courbevoie dans le 92 , j"ai ensuite travailler pour Nathan jeux , en tant qu'illustrateur réaliste à Tendem création situé à Paris alesia. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'infographie sur Mac quadra avec Photoshop 4.0 .

Et je suis rentré à France Animation en tant que décorateur (dans le dessin animée Herlouf Touloufs.)

A partir de 1995 je suis passé au jeux vidéo,France animation n'ayant pas pu me garder comme 2 em assistant chef deco sur touloufs.J'ai commencé par être animateur 2D sur "Aura" logiciel d'animation bitmap , décorateur , illustrateur sur cs6 à Vivendi (Coktel visions à l'époque )sur Adibou2 et playtoon jungle.

Jusqu'en 1998 pour être directeur artistique sur les gammes Adibou et Adibout'chou jusqu'en 2003.

J'ai dû laisser mon dernier poste en cdi pour la ville de Nanterre 92 a la regie de quartier ,qui utilisait la BD pour pouvoir sensibiliser et communiquer plus facilement avec les habitants (délinquance, illettrisme,langues et cultures différentes. ) a la Défense a Paris.

Je suis maintenant installé dans la Nièvre , mais j'aimerai pouvoir m'investir et faire profiter de mon expérience une entreprise ou un projet , car le travail en équipe me convient nettement mieux , Pour l'instant je suis sur la création d'une bande dessinée édité chez Y.I.L ,

Coordialement

FRANÇOIS NOBRE.



Mes compétences :

Dessinateur

Illustrateur

Animateur 2D

Cartoonist