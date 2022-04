Bonjour,



Vingt années d'expérience en commercialisation de produits et services en B to B.

Conduite d'équipes commerciales et négociation de dossiers commerciaux d’envergure.

Satisfaction client, process d'amélioration continu, mise en place de structures adaptées.

Importance du travail d'équipe.



Mes compétences :

Commercialisation

Satisfaction client

Travail d'équipe