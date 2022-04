Le Cabinet François OHL a été fondé en 1997 en capitalisant sur l’expertise et les méthodologies acquises par son dirigeant.

Après des études en Sciences Politiques et en marketing à Grenoble et Paris, François OHL a conduit des recherches – actions à L’Institut d’Études Politiques de Grenoble et pour la Ville de Grenoble dans les domaines de la culture, de la communication urbaine et de la télévision locale.

Il a développé la communication et le marketing au sein du Groupe immobilier PLURALIS en Rhône – Alpes. Puis il a assuré la direction de la filiale Communication –Marketing à l’Union Nationale HLM à Lyon pendant 8 ans. (USH)



Depuis lors, la Cabinet développe une expertise en coproduction de projets de développement pour une attractivité durable dans les domaines de l’habitat, du développement urbain et économique des territoires et de l’attractivité économique des territoires auprès

- des opérateurs telles les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, des grandes associations de habitants, les acteurs économiques et les entreprises et plus généralement tous les acteurs du territoire

- d’institutions nationales telles l’Union Sociale pour l’Habitat, La Caisse des Dépôts et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine.

- des collectivités territoriales ( conseil régional, collectivités locales , aires métropolitaines



François OHL exerce une activité d’enseignant (École de la Rénovation urbaine, IFMO, et ENPC) en communication, concertation et en conduite de projet « partagé » de développement, plus particulièrement dans les domaines de l’habitat, du développement économique urbain et de la gestion urbaine. Il a été associé durant une dizaine d’années à l’Université Mendès France de Grenoble et à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et de Lyon.



Mes compétences :

Coproduire l'attractivité de projets

Marketing territorial

Strategie de développement des territoires

développement économique Politique de la Ville

STRATÉGIE DE COMMUNICATION DES TERRITOIRES