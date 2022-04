François OLIVIER

Issu de formation technique (DUT puis IUP), j'ai au départ un profile technique.



Avec plus de 9 ans chez Pictime en tant que développeur puis concepteur, j'ai acquis l'expérience technique et fonctionnelle dans le monde du commerce digital me permettant d'être reconnu comme référent technique.



Mes compétences :

JavaScript

Hibernate

Architecture

JQuery

Spring

E-commerce

PHP

Expertise technique

Maven

Performance (Jmeter)

Integration continue

NGinx

MVC

JUnit

Tomcat

SQL

J2EE

Shell Unix / Batch

Apache

Jenkins

Talend ESB

Talend ETL

Postgres

Mysql

Couchbase