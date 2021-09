Katie MOCYDLARZ

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Diplômée d un Master 2 en organisation du travail et conduite du changement, je me suis naturellement orientée dans le domaine qui me passionne : les relations humaines.



Mon parcours professionnel a débuté dans le secteur de la santé au sein duquel j ai occupé des postes généralistes qui m ont permis d acquérir des compétences au niveau des différentes fonctions RH : recrutement, GPEC, administration du personnel, gestion de la paie et relations sociales.



Puis, toujours dans les mêmes fonctions, j ai choisi de découvrir d'autres univers comme le domaine digital chez Pictime, celui de la petite enfance chez Kaleide, ou encore le domaine de la restauration de données et système chez Softthinks.



Aujourd'hui, j'occupe le poste de Responsable Ressources humaines au sein de O2Feel une société spécialisée dans la conception et la distribution de vélo électrique.



Si vous voulez échanger sur mon parcours, N'hésitez pas à me contacter !!

katiemocydlarz@gmail.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH

Paie

Recrutement

Administration du personnel