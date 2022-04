François-Olivier DE DEYN

28 années d’expérience qui ont évolué de la photogravure traditionnelle vers le traitement des images et la prise en charge ainsi que le contrôle des fichiers clients. L’évolution s’est faite également vers la mise-en-page, la préparation et la vérification de fichiers d’impression que ce soit pour l’offset, la presse quotidienne, les magazines ainsi que l’impression digitale petit et grand format. Ceci m’a permis de me spécialiser dans la retouche chromatique et colorimétrique des images, mais aussi dans l’imbrication et les montages complexes de celles-ci. En parallèle, mes contacts en impression digitale m’ont permis d’accroître mon expérience dans ce domaine.



Mes compétences :

Création

Publicité