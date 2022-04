François OLLIVIER

Bonjour,

J'aime les nouveaux défis et la possibilité de pouvoir découvrir et mener à terme de nouveaux projets.



Ces adjectifs soulignent ce qui me défini professionnellement:



- efficacité, adaptabilité, polyvalence, créativité, mobilité.



A bientôt.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Time Lapse

Première Pro

Pack Office Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mac OS X

Apple Keynote

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Kolor Logiciels

Première CC

Openoffice

Microsoft Word

CMS Wordpress