François OLLIVON

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie de l'Aménagement obtenu au sein de l’Ecole Polytech’ Tours, je suis aujourd'hui Ingénieur Chargé d'Etudes.



En poste chez setec Monaco depuis février 2015, je fais partie de l'équipe assistante à maîtrise d'ouvrage du Gouvernement Princier monégasque, sur le projet d'extension en mer en Principauté de Monaco. Je suis notamment sollicité pour apporter mon expertise sur diverses thématiques relatives au futur quartier, parmi lesquelles l’urbanisme, l’accessibilité, la mobilité, le stationnement et la logistique. De plus, je travaille également en association avec l’Etablissement Public Paris-Saclay sur l’élaboration d’un schéma directeur logistique urbaine à l’échelle Sud du Plateau de Saclay. Pour cette mission, je suis notamment amené à réaliser des entretiens auprès des acteurs ressources, tant publics que privés, afin d’être ensuite force de proposition pour pouvoir massifier, stocker et surtout mutualiser les colis et palettes de ce territoire en plein développement, porté par le dynamisme de la métropolisation.



Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai été missionné par le Gouvernement Princier de Monaco pour réaliser une étude d'impact du e-commerce en matière de logistique urbaine sur le territoire de la Principauté de Monaco. Compte tenu des spécificités de ce territoire, ce travail a notamment permis de travailler différentes solutions de mutualisation pour les transporteurs de fret express, originaires des Alpes-Maritimes, à l’échelle de la Principauté. Cette étude a ainsi abouti à la programmation d’un local de massification et de mutualisation des colis destinés à la Principauté, dans le but de mieux gérer les flux internes du territoire.





Mes compétences :

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

ArcGIS

Adobe Illustrator