Francois Omam biyic, Entraîneur adjoint de l'équipe nationale camerounaise dite Les lions indomptable, depuis le 17 août 2010 2012 selectionneur Javier CLEMENT.



Entraineur PALMERO DE COLIMA Mexique 2006.2007 2ème division pro.

Entraineur PALMERO DE COLIMA mEXIQUE 2007 2008 1er division pro.



Les présidents de clubs les selections nationales ou agents et toutes personnes voulant echanger n'hésitez pas .



Vainqueur CAN 1988.

1/4 de Finale Coupe du Monde 1990

4ème CAN 1992



Disputer 3 coupes du monde 90.94.98 Disputer la CAN selection Nationale 75 matchs 45 buts.

Cameroun

Clubs:



1984- 1987 club Yaounde Cameroun

1987-1990 Laval 81 matchs 37 buts

1990-1991 Rennes 38 matchs 14 buts

1991-1992 Cannes 35 matchs 7 buts

1992 Marseille 2 matchs 1 but

1992-1994 RC Lens 53 Matchs 18 buts

1994-1997 Club America 75 Matchs 49 buts

1997 Yucatan Mexique 21 Matchs 10 buts

1997-1998 Sampdoria de Genes Italia 6 Matchs

1999-2000 Chateauroux 17 Matchs 5 buts

2000 CF Puebla Mexique 12 Matchs 5 buts







Mes compétences :

Entraineur Football Pro

Sport de haut niveau