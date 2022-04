François OTMESGUINE

Après une vie professionnelle d'une quinzaine d'années en tant que salarié, riche d'expériences sur 4 continents, et possédé par l'esprit d'entreprendre, j'ai "plongé" en 2002 dans l'aventure de la création et de la reprise d'entreprises.



Au cours des 30 dernières années, j'ai acquis - parfois de façon coûteuse - des compétences dans des domaines variés :



1. Direction Générale de groupe, sociétés et business units



* Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de croissance, par développement interne et externe

* Mise en place d’une organisation de groupe : structuration par site ; intégration du système d’information, coordination des sites ; pilotage, délégation, suivi et contrôle (reporting hebdomadaire et mensuel)

* Pilotage de l’activité et de l’éxécution des plans d’affaires spécifiques

* Gestion financière : analyse de rentabilité ; gestion de la trésorerie ; recherche et négociation de concours CT et MLT ; communication financière externe (actionnaires, banques, assureurs crédit)

* Management : fédération des énergies et des compétences, motivation et valeurs communes, définition des profils, process de recrutement, évaluation de la performance et des potentiels, formation et évolution des collaborateurs, développement de la polyvalence, négociations salariales, mise en place et gestion de la ralation avec les DP & DS ; participation aux négociations syndicales, régionales et de la branche



2. Direction commerciale et marketing



* Définition de la politique et de la stratégie commerciales ; mise en place et développement des réseaux de distribution France et sur 37 pays et 4 continents (Europe, Asie, Afrique, Amérique Latine) ; négociation de contrats Grand Export ; développement et suivi direct de Grands Comptes ; gestion de marques et référencements clients, coordination entre réseaux et marques potentiellement concurrents ; animation et gestion de la force de vente : fixation d’objectifs annuels segmentés, budgets, reporting, accompagnement terrain, renforcement du relationnel client, réunions commerciales et commercial / production

* Gestion fonctionnelle de l’Administration Des Ventes ; procédures de couverture de risques (prospection, change, clients) ; montage de dossiers de financement ; définition des CGV ; recouvrement

* Définition du Plan Marketing et de la communication externe (plan de communication triennal, documents commerciaux et tarifs, formation des partenaires, sites internet, salons, portes ouvertes) ; évolution marketing des produits : analyses de marchés, élaboration avec les BE de nouvelles gammes et nouveaux produits, positionnement tarifaire, offre commerciale

* Mise en place de la certification ISO 9001 pour le département commercial ; mise en place d’un nouveau système de CRM (avec informatisation de la force de vente)



3. Croissance externe



* Sourcing : recherche de cibles, analyse technique, économique, commerciale, sociale et financière

* Négociation et closing des opérations d’acquisition avec les cédants (personnes physiques et morales, tribunaux de commerce)

* Montage des dossiers de financement : études de marché, élaboration du Business Plan et des prévisionnels, négociation avec les partenaires financiers (banques, capital-développement) et institutionnels



4. Gestion de crise



* Définition de plan de retournement industriel et financier

* Négociations avec les créanciers, les banques et les financiers, implication des institutionnels (BDF & Médiation du Crédit, Codechef - TPG, OSEO…)

* Mise en œuvre des restructurations (licenciements, centralisation de fonctions et économies d’échelle, vente ou sortie d’actifs non stratégiques, recentrage sur cœur de métier)



Très impliqué dans la vie syndicale de mes secteurs d'activité, la dimension RH (Ressources Humaines, ou Richesses Humaines ?) n'est jamais loin de mes préoccupations et, pour paraphraser ce que dit le Sage, "le management est la meilleure et la pire des choses".



Mes compétences :

Direction de projet

Direction commerciale

Direction générale

Management de transition

Croissance externe

Développement international