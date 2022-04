François OUTTERS

Consultant en organisation dans les secteurs sanitaire et médico-social.



Directeur des opérations de Seniors Santé, groupe de 10 résidences médicalisées, 600 lits pour personnes âgées dépendantes, pendant 5 ans avant son rachat par Korian.



Experience antérieure de directeur du contrôle de gestion chez Sanofi (4 ans) et de directeur de projet fusions acquisitions (8 ans) chez Paribas puis Sanofi.



HEC 1990, courant en Anglais et en Portugais.



Mes compétences :

aide a domicile

Conseil

Management

MCO

Organisation

Psychiatrie

Restructuration

Retraite

Services à la personne