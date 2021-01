François PAILLUSSEAU

Né au Brésil en 1952, pays dont j'ai gardé la double nationalité, où je suis resté 12 ans, et avec lequel je garde encore de très solides liens, ancien élève de l'Ecole Polytechnique (72) et MBA de l'INSEAD (80), j'ai initié ma carrière en 1975 chez Lafarge Coppée, où j'ai évolué pendant 10 ans dans différentes filiales cimentières en France et au Brésil, le dernier poste étant la création du centre de savoir faire cimentier mondial du groupe. En 1985 j'ai été nommé Directeur Général de Sofrance, filiale du groupe Labinal spécialisée dans les filtres à fluides de haute technologie pour les industries aéronautique, espace et armement. En 1988 j'ai pris la Direction Générale de la Division Eclairage France de Valeo, dédiée à la conception et à la fabrication des projecteurs pour l'industrie automobile. En 1991 j'ai été nommé Président - Directeur Général de ANF - Industrie, filiale du groupe Canadien Bombardier qui conçoit et fabrique du matériel ferroviaire roulant voyageurs (TGV, métro, voitures 2 niveaux, navette Eurotunnel). J'ai rejoint le groupe GIAT INDUSTRIES fin 1992 pour devenir le Directeur Général de la Branche Euro Mobilité (chars et tourelles, notamment le char LECLERC), poste recouvrant en fait peu de réalité et que je n'ai tenu que 10 mois, car je me suis opposé à la stratégie de vente à perte à l'export du char, dont on connaît aujourd'hui les conséquences sur la situation financière de cette société. En Février 1995 je crée la holding MACSPE pour reprendre par LBO LAGNIEL SA (constructeur de machines spéciales d'assemblage à très haute cadence) et la SCI LAGNIEL (propriétaire des bâtiments loués par LAGNIEL SA). La société s'est bien développée pendant 8 ans, au point de devenir le leader mondial dans sa spécialité, la dette du LBO a pu être intégralement remboursée. Mais suite à l'effondrement du dollar, elle est entrée dans des difficultés qui ont duré 3 ans, et à l'issue desquelles j'ai organisé et obtenu la reprise des actifs et du personnel par un groupe de la profession en Mars 2006. J'ai conservé la holding MACSPE et la SCI, ces deux sociétés ayant des revenus réguliers et des résultats positifs. J'ai réalisé en Mars 2008 une mission de conseil au Brésil et au Vénezuela, pour un groupe français dans le service pétrolier. En Juin 2008, j'ai déposé un brevet relatif à une invention dans le domaine de l'équipement médical, levé les fonds chez MACSPE, laquelle a investi ces fonds pour créer une nouvelle filiale FLOTTEOR SARL, dans laquelle j'ai mené le développement du produit innovant. 3 prototypes successifs ont été construits. Le dernier a été testé avec une patiente à son domicile en Avril 2010. Un second brevet a été déposé en Octobre 2009. Des travaux d'analyse de la valeur, design, mise aux normes, affinement des spécifications médicales ont été conduits. Les tests cliniques dans deux hôpitaux ont été autorisés par l'ANSM et par le CPP Paris. Les tests sur des personnes valides ont été conduits avec succès, mais il restait encore beaucoup de mises au point sur les aspects informatiques et sécurité. Le projet a été interrompu à ce stade fin 2013.

A la retraite depuis le 1er Avril 2013, je poursuis l'animation de la holding et de la SCI. Je cherche à céder les brevets et le développement du lit médicalisé innovant. Je mène depuis 2009 les études préliminaires pour un projet immobilier au Brésil, et j'ai créé 2 nouvelles sociétés pour le conduire en 2015. Il s'agit de construire 6 petits immeubles dans le premier ensemble écologique de la ville en question pour vendre ou louer ensuite les magasins ou les appartements. La construction du premier immeuble est en cours pour s'achever en Mai 2021 et la vente sur plans est ouverte.



Mes compétences :

Entrepreneur

Chef d'Entreprise

Brésil

Immobilier

Innovation

Dispositifs médicaux