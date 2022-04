Une carrière bâtie sur trois piliers :



- Parc à thèmes & management de destination touristique (Disneyland Paris, Dubai Mall),

- Automobile (Reanult, GM) Sport (FFSA, Real Madrid) & Institution (CCI),

- Retailtainment (KidZania...) et Développement à l’international (Emaar Malls...).



Accompagnement de Foncières Immobilières, d’Institutionnels ou d’Investisseurs privés sur des projets loisirs, tourisme & sport ; Développement de concepts, expériences immersives, digital événementiel (approche « Retailtainment ») ;



Nouveaux concepts générant des sources additionnelles de revenus ; Stratégie & marketing, études de faisabilité & modèles économiques, master plan & planification, gestion humaine & opérationnelle (= > 350 employés), développement commercial, recherche de partenariats et contrôle des budgets (= > CA 15 Millions d’€). L’expérience client, l’accueil de visiteurs, la qualité de service et l’innovation technologique



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Stratégie

Encadrement

Management

Développement commercial