Francois PALIX

Une double formation :

● Scientifique : Mathématiques, Statistiques et Algorithmique sur supercalculateur / Master Lyon 1

● Management et Gestion : Management Général / Master 2 IAE Lyon 3 et Gestion d'entreprises / DU IAE Lyon 3.



Deux métiers complémentaires :

● le pilotage du changement et de projets informatiques,

● l'enseignement en sciences et en gestion,

au service du même cause, faire progresser :

● les entreprises par une meilleure organisation s'appuyant sur des systèmes d'information performants,

● et les personnes par un développement de leurs compétences et savoir-faire.



Une expérience réussie et très diversifiée :

● SSII : Chef/Directeur de projets complexes sur le plan métier ou informatique,

● Conseil : Calculs actuariels, progiciels, information sociale personnalisée / Groupe Médéric

● Enseignement : Droit fiscal et gestion / Université Lyon 3 en parallèle

● Industrie : modernisation de production - CFAO - soutenue par l'Anvar.



Par exemple :

Réorganisation d'une société de ventes aux enchères autour d'un système d'information sur mesure

touchant l'ensemble des fonctions : gestion, marketing autour d'un site Web, génération automatique

comptable, optimisation fiscale.

Résultat : une activité plus que doublée à effectif constant avec une diminution sensible du stress.



Ce que je sais et j'aime faire :

Communiquer, comprendre, analyser, synthétiser, trouver des solutions, convaincer et faire progresser, créer, innover...

Les "dénominateurs communs" de mes projets informatiques sont : l'adéquation, la facilité d'utilisation

et l'ergonomie, le caractère opérationnel dès la mise en production.



Aujourd'hui, je recherche :

● Une direction générale adjointe ou une direction permettant de mettre à profit la partie la plus large

de mes compétences et de mon expérience

● Une direction informatique/systèmes d'information dans une entreprise ou une organisation où il est

nécessaire de "faire évoluer les choses".

● Des missions ou un poste de consultant pour la mise en adéquation des besoins, de l'organisation

et des systèmes d'information.

● Pluridisciplinaire, je suis ouvert à d'autres axes...